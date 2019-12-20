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فن

وصلة غزل بين آيتن عامر وزوجها تشعل إنستجرام | شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:22 م
محمد عز العرب وزوجته
محمد عز العرب وزوجته ايتن عامر
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محمد بدران

نشر مدير التصوير محمد عز العرب، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجته الفنانة آيتن عامر".

وظهر محمد عز العزب مع آيتن عامر باطلالة شتوية وعلق قائلًا: "احبك ياتؤام روحى" لترد ايتن قائلة "احبك اكتر ياحبيبي" ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليه التعليقات.

وخاضت الفنانة ايتن عامر سباق الدراما الرمضاني من خلال 3 مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول وطلقة حظ.

وتدور قصة مسلسل "طلقة حظ" حول شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، الذي يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

ومن المقرر ان تشارك ايتن عامر في مسلسل "الأخ الكبير" مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري.
وصلة غزل بين آيتن عامر وزوجها تشعل إنستجرام | شاهد
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