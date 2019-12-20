مش فاكرة استحميت آخر مرة امتى | فنانة شهيرة تثير الجدل

أثارت النجمة العالمية ليدي جاجا، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، كشفت فيها أنها لا تتذكر آخر مرة استحمت فيها.



وكتبت ليدي جاجا، في تغريدتها محادثة هزلية بينها وبين مساعدها الذي حدثها قائلًا: «متى استحممتي آخر مرة؟»، لترد عليه «جاجا» قائلة: «لا أتذكر»، لتثير موجه من الجدل والضحك حول هذه التغريدة.



كانت ليدي جاجا أطلقت منذ أشهر قليلة خط مستحضرات تجميل يحمل اسم Haus Laboratories.



يشار إلى أن ليدي جاجا حصدت جائزة افضل اغنية اصلية shallow من فيلم a star is born في حفل الأوسكار الـ 91.