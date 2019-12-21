شوقي غريب: أعدت اكتشاف أحمد بلال بعد إطاحة الأهلي به في 2001.. فيديو

أكد شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، أنه كان وراء إعادة اكتشاف أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق فى عام 2001.



وتوج منتخب أولمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



قال شوقى غريب على هامش ندوة "صدى البلد" إنه أعاد اكتشاف أحمد بلال، فى دورة الفرانكوفونية التى أقيمت بكندا عام 2001، بعد أن أطاح النادي الأهلي به من صفوفه، وكان ذلك سببا في عودته للمشاركة بالمباريات، لتألقه اللافت للنظر آنذاك.



وأشار المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، إلى أنه لم يفرق بين لاعب وآخر فى صفوف المنتخب الأولمبي، ودائما أى لاعب ينصب تركيزه حول أمرين هما المشاركة التى هى حق أصيل للجهاز الفنى والمقابل المالي.



ولفت شوقي غريب، إلى أن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي حصل على المكافآت الخاصة بالتتويج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وفقا للائحة المعمول بها.