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اقتصاد

سمير رؤوف: تعافي أداء البورصة بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد وتوقعات بالمزيد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
سمير رؤوف
سمير رؤوف
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محمد صبيح
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية استعادت عافيتها بشكل جيد على مدار 3 جلسات متتالية وسط تخطي القيمة الشرائية حاجز 1.5 مليار جنيه لإجمالي الـ 3 جلسات.

وأشار سمير رؤوف، إلى استقرار مؤشر البورصة الرئيس ايجى اكس 30 بختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 13,837.19 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%... كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 15.2 مليار جنيه.

وسجل إجمالى قيمة التداول خلال لأسبوع الماضي نحو 7.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح خبير أسواق المال أن أداء الجنيه أمام الدولار أظهر تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية و الذي كسر 16 جنيها لأسفل أول مرة منذ 3 سنوات مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 6.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر سينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة.

وتوقع رؤوف أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات 26 مليار دولار وسط توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 12 مليار دولار إلى 24 مليار دولار.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,837.19 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 1.7% مسجلا 529.6 نقطة.

وسجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 2.17% مغلقا الفترة عند مستوى 1,981.85 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل صعودا بنحو 3.03 % مغلقا عند 16,262.96 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.3 % مغلقا الفترة عند 1393.01 نقطة.
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