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منوعات

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
Maluma
Maluma
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عزة عاطف
ضمن فاعليات واحتفاليات موسم الرياض، اجتاحت صور مشاهير العالم بالبصمة السعودية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد من نجوم العالم صورهم بالزي السعودي.

نشر عدد من النجوم صورهم مرتديين الزي السعودي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث التقطت الصور بعد مشاركتهم في الحفلات والفاعليات المقامة في الرياض مؤخرًا.

في مظهر رسمي سعيد يمكنك مشاهدة النسخة العربية من الممثل الأمريكي الشهير «أرمي هامر» مرتديًا عباء العقال والشماغ، مع بعض الرسومات على وجهه بالأزرق، بينما كان يدخن "الشيشة".

في الوقت ذاته نشر نجمي البوب الكولومبيين«مالوما» و«جي بالفين» صورًا لهم مرتدين العباءات مع الشماغ والعقال ضمن مشاركتهم في الفاعليات الموسيقية، فأحيى مالوما حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان الدرعية، بينما شارك بالفين في مهرجان ميدل بيست الموسيقي العالمي في الرياض.

بينما نشرت عارضة الأزياء البرازيلية «إيزابيلي فونتانا» صورة لها إلى جانب العلم السعودي وهي ترتدي الحجاب مع جلباب باللون الأسود ومن حولها مظاهر البادية السعودية.
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