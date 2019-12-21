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أخبار العالم

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يؤكد دعم موسكو الدائم تقديم المساعدات للسوريين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدعم دائما تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة والضرورية للشعب السوري.

وقال نيبينزيا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) ـ إن موسكو تدعم دائما تقديم المساعدات للسوريين لذلك اقترحت توسيع آلية المساعدات ونطاقها حتى تشمل المناطق التي في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة.

ونفى الدبلوماسي الروسي مسؤولية موسكو عن عدم تمديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت أمس للبت في هذا الشأن، رافضا في الوقت نفسه تحميل موسكو مسؤولية ما أسفرت عنه نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من استخدام الصين وروسيا أمس (الجمعة)، حق النقض (الفيتو) ، ضد جهود مجلس الأمن الدولي لإصدار مشروع قرار قدمته "الترويكا الإنسانية" (فرنسا، ألمانيا، الكويت) بشأن تمديد آلية تقديم المساعدات للسوريين، فيما لم يحصل القرار الروسي بهذا الخصوص على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن لاعتماده، وبالتالي قد تتوقف الآلية عن العمل في 10 يناير المقبل.

يذكر أن آلية المساعدات الإنسانية والطبية إلى سوريا يتم تجديدها سنويا منذ سريانها في يوليو عام 2014 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 .
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