متحف النسيج يتكلم بـ لسان عربي مبين.. الإثنين

ينظم متحف النسيج المصري في شارع المعز ندوة بعنوان "لسانٌ عربىٌّ مبين" بعد غد الإثنين، وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية.



وقال د. اشرف ابو اليزيد مدير عام متحف النسيج أن الندوة تضم سلسة من المحاضرات يلقيها، نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والفنانين المهتمين باللغة العربية والخط العربي، وذلك عن الخطوط المستخدمة في المصاحف والتحف المنقولة مثل النسيج وغيره، وكذلك المباني الأثرية الثابتة، كما تتناول فن الخط العربى كإتجاه فنى معاصر.



وأضاف د. ابواليزيد أنه على هامش الندوة ينظم المتحف جولات خاصة للزوار لتعرفهم مراحل تطور فن الخط العربى على النسيج.



بالاضافة الى ورشة عمل فنية تعليمية للأطفال عن مهارات الخط العربي وجمالياته المختلفة.