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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:42 م
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
يشهد اليوم السبت، 21-12-2019، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها نهائي كأس العالم للأندية، وقمة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 21-12-2019، في التقرير التالي:

الدوري المصري الممتاز

الجونة X طلائع الجيش - 02:30 مساءً - أون سبورت

وادي دجلة X إنبي - 05:00 مساءً - أون سبورت 2

المصري البورسعيدي X بيراميدز - 7:30 مساءً - أون سبورت

كأس العالم للأندية:

مونتيري المكسيكي X الهلال السعودي - 4:30 مساءً - ( الكأس 6 - الكأس 3 - بي إن سبورتس 1).

ليفربول الإنجليزي X فلامنجو البرازيلي - 7:30 مساءً - ( الكأس 6 - الكأس 3 - بي إن سبورتس 1).

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون X آرسنال - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

أستون فيلا X ساوثهامتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 7

مانشستر سيتي X ليستر سيتي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2


الدوري الإسباني:

برشلونة X ديبورتيفو ألافيس - 07:00 مساءً - (بي إن سبورتس 3).

بلد الوليد X فالنسيا - 10:00 مساءً - (بي إن سبورتس 3).


الدوري الإيطالي:

انتر ميلان X جنوى 07:00 مساءً - (بي إن سبورتس 4).

الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ X فولفسبورج - 04:30 مساءً - بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان X أميان - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 6
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