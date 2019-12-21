AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفد الصحة يتفقد تطوير مستشفى الفيروز ومركز الزهراء بطور سيناء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالصمد ماهر
تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير بمستشفى الفيروز التخصصي "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقًا"، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مع الشركة المنفذة الرسومات الهندسية، وأبدت عددًا من الملاحظات الهامة بهدف حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة، كما راجعت مسارات المرضى داخل المستشفى، وشددت على الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإنشاءات بالتوازي مع توفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى.

وأضاف "مجاهد"، أن وفد الصحة والسكان عقد اجتماعًا بالمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير وقيادات كل من الوزارة والتأمين الصحي الشامل، وشددت على الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمستشفى ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبي، بهدف توفير كافة التخصصات الطبية، مؤكدة أنه مع تطبيق التأمين الصحي الجديد لن يتم تحويل أي مريض خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية.

وفي ذات السياق حرص الوفد على الاستماع لمطالب المواطنين، ووجهه بالاستجابة لكافة مطالبهم، حرصًا منها على تذليل أي عقبات تواجه المرضى في تلقي الخدمة الطبية.

كما تفقد وفد الصحة والسكان أعمال التطوير والتجهيزات بمركز صحة الزهراء، حيث كشفت خلال الزيارة عن أنه سيتم الانتهاء من أعمال التجهيزات وتسلم المبنى خلال 25 يومًا، مشيدة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل المواعيد المحددة ووفقًا لأعلى معايير الجودة، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
Advertisements

ترشيحاتنا

الغضبان يكشف عن أكبر مشروع في العالم تشهده بورسعيد.. فيديو

شطة عن تهديد الزمالك بالانسحاب من السوبر الأفريقي: ميقدرش يعمل حاجة

أضرار شرب مخدر الحشيش.. 13 مرضا تهدد صحتك

روشتة علاج .. 3 حلول تعيد الزمالك للمنافسة على لقب الدورى

فوز وهزيمة.. أحمد حسام طه مساعد بروحين شارك فى مباراتين للزمالك خلال أسبوع

فخامة الجمال الرباني.. سلاف فواخرجي تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة رومانسية.. قبلات عبير صبرى وزوجها تشعل السوشيال ميديا ..صور

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شوقي غريب يكشف موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020..صور