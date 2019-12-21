لطيفة أوي.. إسعاد يونس تنشر لوحة رسمتها أحد معجبيها على إنستجرام

نشرت الفنانة "إسعاد يونس" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام لوحة رسمتها أحد معجبيها.
وأعربت عن إعجابها عليها معلقة :"حلوة اوي يا شيرين".
فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى :
- لطيفه اوي.
-كل تقدير واحترام للإعلاميه إسعاد يونس .
-كل تقدير واحترام لكي اعظم فنانه في مصر من العراق.
-فعلًا جميلة الصورة وصاحبة الصورة واللي رسمها .
يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة" الموسم الثالث علي قناة dmc.
وأعربت عن إعجابها عليها معلقة :"حلوة اوي يا شيرين".
فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى :
- لطيفه اوي.
-كل تقدير واحترام للإعلاميه إسعاد يونس .
-كل تقدير واحترام لكي اعظم فنانه في مصر من العراق.
-فعلًا جميلة الصورة وصاحبة الصورة واللي رسمها .
يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة" الموسم الثالث علي قناة dmc.