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فن

لطيفة أوي.. إسعاد يونس تنشر لوحة رسمتها أحد معجبيها على إنستجرام

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة "إسعاد يونس" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام لوحة رسمتها أحد معجبيها.

وأعربت عن إعجابها عليها معلقة :"حلوة اوي يا شيرين".

فيما جاءت تعليقات الجماهير كالتالى :

- لطيفه اوي.

-كل تقدير واحترام للإعلاميه إسعاد يونس .

-كل تقدير واحترام لكي اعظم فنانه في مصر من العراق.

-فعلًا جميلة الصورة وصاحبة الصورة واللي رسمها .

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة" الموسم الثالث علي قناة dmc.
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