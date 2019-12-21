جيلان جبر: دياب المرشح بتشكيل الحكومة اللبنانية لا يحظى بشعبية.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، المتخصصة في الشأن اللبناني، إن حسان دياب المرشح بتشكيل الحكومة اللبنانية لا يحظى بشعبية كبيرة في الشارع اللبناني.





وتابعت "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأوضاع في لبنان سيئة للغاية بعد استمرار التظاهرات على مدار 65 يوميا، فهناك مطالبات إعادة قرار مصير الدولة بيد الشعب وليس في يد نخبة أصبحت مرفوضة من الشعب اللبناني.





وكشفت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، أن الشعب أصبح غير واثق في السلطة، وبين الشعب والنخبة في البرلمان، لذلك يطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط متخصصين ومستقلين، حتى تستطيع إجراء إصلاحات اقتصادية من أجل عبور الأزمة واستعادة ثقة الشارع.



