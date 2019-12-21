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أخبار العالم

بشأن مساعدات سوريا.. واشنطن: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:53 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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رحيم يسري
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن استخدام روسيا والصين فيتو بشأن المساعدات الإنسانية في سوريا "أمر مخجل".

وأضاف الوزير الأمريكي في بيان أن "أيدي موسكو وبكين ملطخة بالدماء".

وذكر بومبيو في بيانه أن "حق الفيتو الذي قدمته روسيا والصين بالأمس ضد قرار مجلس الأمن الذي يسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى ملايين السوريين أمر مخجل".

كانت روسيا استخدمت حق النقض الفيتو ،الخميس، في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة عشرة فيما يتعلق بالملف السوري إذ منعت المصادقة على قرار يطالب بالهدنة في شمال غرب سوريا لأنه لا يستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء.

كما دعمت الصين الموقف الروسي بمنع القرار، الذي قدمت مسودته الكويت وبلجيكا وألمانيا. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها الصين الفيتو فيما يتعلق بالصراع السوري. وامتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت أما الدول الأعضاء الباقية في مجلس الأمن الدولي وعددها 12 دولة فقد صوتت بالموافقة.
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