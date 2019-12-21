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رياضة

ليفربول ضد فلامنجو .. العارضة تحرم فيرمينو من هدف محقق بعد فاصل مهاري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أهدر روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول فرصة محققة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة".

واضاع فيرمينيو مع بداية الشوط الثاني هدفا محققا بعد تمريرة وصلت لروبيرتو فيرمينو على حدود منطقة الجزاء ليراوغ المدافع رودريجو بشكل أكثر من رائع ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ثم مرت بمحاذاة خط المرمى قبل أن تتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

وقبل نهائية الشوط الأول تراجع مستوى لاعبي ليفربول أمام السيطرة الواضحة لفلامنجو الضاغط بقوة على دفاعات الريدز

وحاول بطل البرازيل الضغط الهجومي القوي على مرمى ليفربول في محاولة لاستغلال الإرتباك الواضح في أداء اللاعبين.

ووصلت نسبة التمريرات، ليفربول 160 - 235 فلامنجو بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول .

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة.

ووصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.
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