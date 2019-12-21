AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا توجه صفعة قاسية لحكومة السراج.. تفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:01 م
فايز السراج رئيس
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
Advertisements
رحيم يسري
في صفعة قاسية لحكومة الوفاق الليبية، رفضت إيطاليا السبت طلب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، مؤكدة أن الحل في ليبيا "سياسيا وليس عسكريا".

وفقا لمصادر دبلوماسية إيطالية فإن وزارة الخارجية أكدت مواصلتها عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية قولها إن "حل الأزمة الليبية يبقى سياسيًا وليس عسكريًا، معللة بذلك "رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك".

وأضافت المصادر أنه "عوضا عن التدخل.. فإن إيطاليا تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة (ليبية-ليبية) والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار".

وبعث فايز السراج ، الجمعة ، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا. طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ"صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة".

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرًا مع تركيا.

وأعلن البرلمان التركي عن موافقته على الاتفاق الثنائي بين حكومتي أنقرة والوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، الذي يشمل إطلاق قوة رد فعل سريع، في حال طلبت طرابلس ذلك.

كان النظام التركي وقع مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها مصر واليونان وقبرص انتهاكا للقانون الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاك للسيادة .. البرلمان الليبي يرفض اتفاقية السراج وأردوغان

بسبب عراب الخراب .. لماذا طالب البرلمان الليبي الأمم المتحدة بإلغاء قرار اعتماد حكومة الوفاق

الجيش الليبي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا

بعد تراجع ميليشياته في طرابلس.. قطر تفتح أحضانها للسراج

طرابلس تشتعل.. هل تغامر تركيا بعلاقتها مع الغرب وترسل قواتها إلى ليبيا؟

مصر لـ مجلس الأمن: اتفاق أنقرة والوفاق يسلح الميليشيات

ترشيحاتنا

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

بديل طبيعي للفياجرا .. فاكهة تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال.. تعرف عليها

ابتعدي عن الدهون | روشتة علاج حال اكتشاف الدم في براز القطط

محسن صلاح يقدم واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور | شاهد

مندوب رئيس الجمهورية وفتحي سرور يعزيان مرتضى منصور في وفاة شقيقته

التقلبات الشتوية | الأرصاد ترد على اختفاء الشمس 3 أيام بدءا من غدٍ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور