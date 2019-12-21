الجيش الليبي يتحرك بعد طلب حكومة السراج الدعم من أردوغان

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام.
وأوضح المحجوب في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "جميع أسلحة الجيش الليبي في حالة تأهب واستعداد، وأنها قادرة على استهداف أي قوات تتدخل في الأراضي الليبية".
وأكد المسؤول بالجيش الليبي أن "الطائرات الحربية الليبية تسيطر على سماء ليبيا، فيما تسيطر القوات البحرية على المياه الليبية، وأن أي قوات ستدخل الأجواء الليبية سيتم استهدافها مباشرة"، وذلك في إطار تحركات الجيش عقب طلب حكومة الوفاق الدعم من تركيا.
وبشأن احتمالية طلب الجيش الليبي الدعم من أي دولة صديقة، حال وصول قوات تركية إلى ليبيا، رد المحجوب قائلا: "الإجابة على هذا السؤال تأتي في حينها".
وأشار إلى أن الجيش الليبي لديه القدرة والقوة والإرادة الشعبية التي تمكنه من مواجهة كافة المحاولات التركية.
كانت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج طلبت دعما من أنقرة، لكن نوع هذا الدعم ومداه متوقف على التطورات على الأرض.
وصادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب وعدد كبير من الدول العربية والغربية.
وأوضح المحجوب في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "جميع أسلحة الجيش الليبي في حالة تأهب واستعداد، وأنها قادرة على استهداف أي قوات تتدخل في الأراضي الليبية".
وأكد المسؤول بالجيش الليبي أن "الطائرات الحربية الليبية تسيطر على سماء ليبيا، فيما تسيطر القوات البحرية على المياه الليبية، وأن أي قوات ستدخل الأجواء الليبية سيتم استهدافها مباشرة"، وذلك في إطار تحركات الجيش عقب طلب حكومة الوفاق الدعم من تركيا.
وبشأن احتمالية طلب الجيش الليبي الدعم من أي دولة صديقة، حال وصول قوات تركية إلى ليبيا، رد المحجوب قائلا: "الإجابة على هذا السؤال تأتي في حينها".
وأشار إلى أن الجيش الليبي لديه القدرة والقوة والإرادة الشعبية التي تمكنه من مواجهة كافة المحاولات التركية.
كانت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج طلبت دعما من أنقرة، لكن نوع هذا الدعم ومداه متوقف على التطورات على الأرض.
وصادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب وعدد كبير من الدول العربية والغربية.