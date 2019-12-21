أحمد موسى: بنكا مصر والأهلي يتقدمان بـ 1.8 مليار جنيه لإعادة تأهيل الطريق الدائري

قال الإعلامي أحمد موسى إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل وقع بروتوكولا، مع كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس الهيئة العامة للطرق، لإعادة تأهيل الطريق الدائري بطول 100 كيلو متر.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بنكي، مصر والأهلي، قررا المساهمة في تمويل مشروع تأهيل الطريق الدائري بـ 1.8 مليار جنيه، من تكلفته الكلية البالغة 4.5 مليار جنيه.





وتابع أحمد موسى أن هذا دور وطني للبنوك المصرية، بمبادرة من طارق عامر محافظ البنك المركزي.



