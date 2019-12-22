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نائلة جبر: منذ 3 سنوات لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:09 ص
نائلة جبر
نائلة جبر
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إبراهيم القادري
قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن للتوعية أهمية كبيرة ويجب أن تكون على جميع المستويات من التلاميذ إلى المدرسين كما اننا قمنا بهذه الحملة من فتره واشتملت مديريات التعليم في المحافظات وقمنا بالتحدث مع المدرسين لانهم هم البداية .

وأضافت " جبر" خلال مداخله هاتفيه مع الاعلاميه" ايمان الحصري" في برنامج" مساء dmc"المذاع علي قناه "dmc"، أن تعليم الأطفال وتوعيتهم ضد الهجرة يتم على عدة أشكال منها تعريفات بسيطة ومسابقات ورسم معين جميع هذه الأشياء من شأنها تعليم الاطفال .

وأوضحت " جبر" أن هناك خطوات استباقية لتوعية وذلك لان هناك تعليمات وتوجيهات لتأمين الحدود والشواطىء المصرية كما أنه منذ 3 سنوات لم يخرج مركب واحد من الشواطئ المصرية يحتوى على مهاجرين.

واستكملت "جبر" أن لدينا قانون يجرم عملية التهجير ويوقع عقوبات رادعة على من يقوم بفعل هذا .

وتابعت " جبر" أن هذه حملة جهد متكامل ومنها الجد الامني لافتا الى ان هناك جهد تشريعي وله قوانين لذلك.
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