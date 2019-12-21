وزيرة الهجرة: مبادرة مراكب النجاة تنطلق من جميع محافظات مصر.. نواب: الهجرة غير الشرعية ظاهرة مرضية ولابد من التخلص منها بالتوعية.. تعاون مشترك بين مصر وأوروبا للحد منها

برلمانيون:

لابد من الاهتمام بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

.. نطالب بتوعية الأهالى بمخاطر الهجرة غير الشرعية على نفسية الأطفال

.. ونطالب بضرورة تثفيف الطلاب فى المدارس بخطورة الهجرة غير الشرعية



تعتبر الهجرة غير الشرعية قنبلة موقوتة تهدد مجتمعنا المصرى، لما لها من خطورة كبيرة على شاببنا الذى يلاقى الموت فى كل مرة يحاول فيها التسلل خارج بلده بطريقة غير شرعية ، إلا ان الدولة كانت بالمرصاد لهذه الظاهرة الخبيثة فى مجتمعنا ، حيث تضمنت توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ إطلاق مبادرى هامة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.



فى البداية قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن هناك مجهودا ملحوظا من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فى إطلاق عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها تفعيل مبادرة "مراكب النجاة" التى أعلن عنها ضمن توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وأضافت عجمى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد من التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تكثيف الاهتمام بالتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، والعمل على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وتوضيح فوائدها بالنسبة للشباب.



وتابعت: "لو تم تجميع المبالغ التى يقوم الشباب بإنفاقها على الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، فمن الممكن أن يتم استثمارها فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المحافظة المصدرة للهجرة غير الشرعية"، مطالبة وزارة الاستثمار بضرورة تسهيل الإجراءات لإقامة هذه المشروعات للتيسير على الشباب.



بينما قالت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة تعتبر جيدة جدا، خاصة فى ظل تعرض الأطفال المهاجرين للغربة، مما يؤثر على نفسيتهم، ويجعلهم يبتعدون عن دفء العائلة، ونحن أولى بأولادنا.



وطالبت كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة توعية الأهالى قبل المدارس، قائلة: "لابد أن تعرف العائلة أن أولادها غاليين عليها، وتقوم بتربيتهم بشكل جيد حتى يكونوا مصدر نفع للمجتمع".



وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هذه المبادرة تؤكد أن الرئيس يبحث فى كل الأمور الصغيرة التى لم نلتفت لها، والتى تصدر للوزراء، بهدف التعامل مع هذه الظاهرة غير الشرعية، مؤكدة أنها ظاهرة مرضية ولابد من التخلص منها بالتوعية وعدم كثرة الإنجاب، حتى نستطيع أن نربى أولادنا لكي لا يكونوا عائقا.



وقال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الدولة تشجع الهجرة القانونية والتى تشرف عليها ، بحيث تضمن حق المواطن ، مشيرا إلى أن المصريين المهاجرين فى الخارج يدعموا الاقتصاد القومى.



وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهجرة غير الشرعية محفوفة بالمخاطر ولاتليق بالمواطن ، قائلا أن أوروبا ترفض الهجرة غير الشرعية ، وبالتالى فهناك تعاون بين مصر وأوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية.



وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: مصر قامت بخطوات جادة للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، مما لاقى استحسان من جانب أوروبا ، وبالتالى فإن التوصيات الصادرة عن منتدى شرم الشيخ ركزت على ضرورة عمل إستراتيجية مصرية لمنع استخدام الشواطىء فى الهجرة غير الشرعية.



وطالب بضرورة تثقيف الطلاب فى المدارس على مستوى الجمهورية وتثقيف النشء وتوعيتهم بمدى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، بحثت سبل التعاون والتنسيق من أجل إعداد برامج خاصة لأطفال المدارس في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر هذه الظاهرة.



يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.



وقالت نبيلة مكرم إنه تم الاتفاق مع مؤسسة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس توضح مخاطر الهجرة غير الشرعية لأطفال القرى والنجوع بطريقة مرنة ويسهل استيعابها في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري يشهد الإعداد بالفعل لهذه الأنشطة والبرامج.



وأضافت وزيرة الهجرة أنها سترافق فريق عمل المؤسسة خلال الجولات التي سيقومون بها في تلك المدارس، بهدف تحفيز هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على نبذ ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.