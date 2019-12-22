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توك شو

خبير اقتصادي: تحسن النظام المصرفي أدى للقضاء على السوق الموازية للدولار

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
علي الإدريسي
علي الإدريسي
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قسم التوك شو
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إنه من إحدى نتائج الإصلاح الاقتصادي، تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتراجع الدولار من 18.5 جنيها، إلى 15.98 جنيه.

وأضاف «الإدريسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»، أنه منذ 3 سنوات ومع بدء تنفيذ الإصلاح الإقتصادي تم القضاء على السوق الموازية للدولار، ليصبح التعامل بالجهاز المصرفي فقط، منوها أن حجم المتاجرة في السوق الموازية والدولار وصل إلى أكثر من 80 مليار دولار في حجم التعامل.

وأشار «الإدريسي» إلى أن تحويلات المصريين بالخارج كان لها عامل في تحسن الاقتصاد، بالإضافة الي تحسن قطاع السياحة الذي عزز من إيرادات الأموال الأجنبية إلى مصر وزيادتها بالقطاع المصرفي.

وتابع الإدريسي أن ارتفاع حجم الصادرات المصرية لأكثر من 31% وانخفاض الواردات انعكس بشكل واضح على القطاع المصرفي.
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