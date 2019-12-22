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رياضة

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح لفوزه بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد فوزه مع فريقه بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، وتتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة كأول لاعب مصري وعربي يتوج باللقب في هذه البطولة، كما فاز صلاح "جائزة كرة adidas الذهبية" تتويجًا لمجهوده خلال البطولة.

ويقدم الدولي المصري محمد صلاح مردودا طيبا مع فريقه بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام، ثم الفوز بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي، والآن الفوز ببطولة كأس العالم للأندية.

وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق للدولي المصري في مشواره مع ليفربول ورفعة اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، خاصة أن صلاح يعتبر قدوة حاليا للشباب المصري والعربي في العالم بإصراره وعزيمته القوية للوصول إلى أعلى المراتب في مشواره الاحترافي لكرة القدم.
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