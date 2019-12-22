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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل جراچ توك توك بـ إمبابة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:36 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تمكنت وحدات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل جراچ للدراجات النارية والتوك توك.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل جراچ بشارع سلام، بمنطقة إمبابة، وبإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، أمر بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.

ووجه اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بإنتقال ٣ سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران.

وتمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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