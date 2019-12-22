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فن

أكرم حسني يرقص مع عمرو دياب وهشام ماجد على أغنية يتعلموا في ختام ميدل بيست

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
عمرو دياب وأكرم حسني
عمرو دياب وأكرم حسني
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مصطفى كرم
شارك أكرم حسني جمهوره بفيديو جديد له وهو يرقص مع هشام ماجد والهضبة عمرو دياب أثناء غناء أغنية "يتعلموا " في الحفل الختامي لـ ميدل بيست بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق أكرم حسني على الفيديو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "‏مباشر من ‎#الرياض مع الهضبة".

ولاقى الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎‎‎نورتونا وانبسطنا كثير بشوفتكم عالمسرح" و "‏‎‎منور الرياض يااكرم" و "‏‎‎‎منورين الرياض يا أحلى فنانين في الوطن العربي" و "‏‎‎‎عمرو دياب فنان العرب".

واختتم عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان ميدل بيست أمس السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاثة أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab .
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