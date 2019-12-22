أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. خدمات

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الأحد 22-12-2019، وتراوحت الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.



وسجلت البطاطس بين 4 و6 جنيهات، والبصل بين 5 و7 جنيهات، والكوسة أيضا بين 5 و7 جنيهات، والبطاطا بين 4 و6 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.



وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4.5 جنيه، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.



وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي اليوم، الأحد، بين 7 و11 جنيها، والبرتقال البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، والبرتقال السكري بين 1.5 و2.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.



وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و4 جنيهات، والجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8 جنيهات.