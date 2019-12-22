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اقتصاد

وزيرة التخطيط: تطوير 231 مركزا تكنولوجيا ضمن خطة الإصلاح الإداري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:24 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة انتهت من تطوير 231 مركزًا تكنولوجيًا حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.

وأضافت هالة السعيد خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم، الأحد، أنه من المستهدف الانتهاء من 300 مركز تكنولوجي بنهاية يونيو2020 وأنه يتم بذلك توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة سريعة ومتكاملة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاديات الرقمية يمكن أن يساهم في الناتج القومي المحلي بنسبة تتراوح من 6 إلى 8% عن المستويات الحالية.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو، أن 93% من المواطنين يستخدمون الهواتف المحمولة، و49% يستخدمون الإنترنت، بينما 58% يفضلون استخدام الآليات الرقمية، وهناك 33% من المواطنين لديهم حساب مصرفي.

ولفت معيط إلى أن التحول الرقمي أصبح واقعا ملموسا، وذلك حسبما أظهرت المؤشرات السابقة، لكن هذا التطور يفرض تحديات، وبالتالي لا بد من التعامل معها لتلبية متطلبات هذا التحول.

وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة لأوجه الاقتصاد الرقمي، ونعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية.

قالت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي مصر، إن استثمارات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ارتفعت من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة 25٪.

وأضافت جُلستان رضوان في كلمتها نيابة عن وزير الاتصالات عمرو طلعت خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم، الأحد، أن حجم صادرات القطاع ارتفع من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار خلال 2019، بزيادة 12.5٪.

وأوضحت مستشار وزير الاتصالات، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا حقق أعلى نموًا في قطاعات الدولة من 80 مليار جنيه إلى 93 مليار جنيه، بنسبة 16٪.

وتابعت "جلستان" أن مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي ارتفع من 3.2 إلى 4٪.
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