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فن

بعد دخولها المستشفى وتركيب دعامات.. تعرف على تفاصيل مرض أنغام

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:42 م
أنغام
أنغام
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شروق ابراهيم
أثارت الفنانة أنغام، على مدار الأيام الماضية قلق جمهورها بشكل كبير، بسبب تبين وجود حصوات على الكلى، وهو ما أدى إلى دخولها المستشفى من أجل تركيب دعامة لكي تتمكن إحياء حفلاتها في السعودية، المقرر إقامة الأولى منها غدا، الاثنين.

ونفت راندا رياض -مديرة أعمال الفنانة أنغام- ما تردد حول إصابة أنغام بمرض في الدم، مشيرة إلى أن حالتها الصحية جيدة، كما أنها في منزلها الآن.

وأضافت راندا رياض في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أنغام قامت بتركيب دعامة، بسبب وجود حصوة فى الكلى، وهو حل مؤقت كي تحيي حفلاتها المُقبلة بشكل طبيعي، لافتة إلى أن الفنانة سوف تقوم بعد ذلك بإجراء عملية أخرى لإزالة الحصوة.

أما الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم زوج أنغام كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاوز اطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".

وتابع: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطه لتخفيف الألم، وإن شاء الله في أقرب هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض شكرا".
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