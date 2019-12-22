برلماني يشن هجوما على المركزي للتنظيم والإدارة: هناك إهمال وتراخي

شنّ النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، هجومًا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واتهمه بالإهمال والتراخي في أداء دوره المعني بالارتقاء وتنمية موظفي الجهاز الإداري بالدولة، كاشفا أن هذا التراجع كان سببا رئيسيا في حدوث أزمات متلاحقة فى المؤسسات والهيئات الحكومية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة ظهر اليوم الأحد بمجلس النواب، بحضور المستشار القانوني للجهاز.



وأشار "عبدالقادر"، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن أعمال الجهاز التي يحتسبها مسئولو الجهاز إنجازات لا تتناسب وحجم التوجيهات والإصلاحات الإدارية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للارتقاء بالمستوى الخدمي والأداء التقني لموظف الدولة.



وذكر أن مفاهيم التنمية والاهتمام بموظفى الدولة غير مكتملة لدى الجهاز الذى اهتم فقط بتوفير فرص تدريبية للموظفين، مشيرا إلى أن تنمية موظفى الجهاز الإدارى للدولة ليس فقط بزيادة راتبه، وإنما بالاهتمام بدرجته الوظيفية، وتمكينه من فرص النقل أو الانتداب من هيئته أو مصلحته إلى أخرى مراعاة لظروفه الاجتماعية والإنسانية لتخفيف العبء عن كاهله فى ظل الظروف القاسية التى يواجهها، خاصة وأن الندب أو النقل يتم بناء على طلب الهيئات والمؤسسات والوزارات المختلفة لسد عجزها.



وشدد النائب على ضرورة الاهتمام بالموظف وتنمية قدراته ومهاراته وفتح الفرصة أمامه لتحقيق أماله وطموحاته بشكل أكبر.



وتابع عبدالقادر: "لقد فشل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فشلا ذريعا فى الارتقاء وتنمية الموظف من الناحية الإدارية، واقتصر دوره على توفير الفرص التدريبية فقط، معتبرا أن هذا نجاحا كبيرا يسجل لمسئوليه، كما أن القرارات الصادرة عن الجهاز لم يشعر بها الموظف ولم تحقق شيئا إيجابيا فى حياة الموظف الإدارى للدولة".



وأضاف عبدا لقادر، أن إهمال الجهاز فى أداء دوره التنموى تسبب فى إعلان مصلحة الشهر العقارى عن مسابقة لتعيين موظفين جدد وتم إلغاؤها بسبب الجهاز وحالة التباطؤ والإهمال التى يتعامل بها مع ملفات اختصاصاته، مشيرا إلى أن الجهاز أيضا جمع الدرجات الوظيفية من المصالح الحكومية، وتركها بلا أى درجات وظيفية، ولم يعلن عن مسابقات لسد العجز بهذه الدرجات الخالية، كما أنه حرم المصالح والهيئات الحكومية من التصرف فى الدرجات الوظيفية لموظفى الدولة، ووصف دور الجهاز بأنه يعرقل التنمية اللازمة للموظفين، لافتا إلي أن ثقافة الإبداع تغيب عن خطط هذا الجهاز العريق الذي يحتاج حقا إعادة هيكلية فكرية.



وطالب النائب تامر عبدالقادر، بتأجيل جلسة المناقشة الخاصة بأعمال الجهاز لحين حضور وزيرة التخطيط د. هالة السعيد، بصفتها المسئول الأول عن الجهاز وتنمية موظفى الدولة فى ظل إلغاء وزارة التنمية الإدارية والتى كان منوط بها الارتقاء بموظفى الدولة ، مع إلزام الوزارة بعرض استراتيجية حقيقية لتنمية موظف الدولة والارتقاء به علي كافة المستويات الإدارية.