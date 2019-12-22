تهديد روسي حقيقي لأمريكا: سنمد خط الغاز إلى أوروبا.. لن توقفونا

هدّدت روسيا نظيرتها الأمريكية بعد أن فرضت الأخيرة عليها عقوبات بسبب خط غاز تمده روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، معتبرة أن التهديد الأمريكي لا يستند لشرعية دولية، وأشارت موسكو إلى معاهدة صواريخ بالستية في هذا السياق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متوعدًا الولايات المتحدة الأمريكية، بأن بلاده ستطلق مشروعي أنابيب الغاز الروسية مع ألمانيا وتركيا رغم العقوبات الأمريكية، التي لن تمنع بلاده من المضي قدمًا في مشروعها مع الدولتين الأوربيتين.



وذكر الوزير الروسي أن "روسيا مستعدة لعرض صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات أمام وفد أمريكي".



وتابع بقوله: "روسيا مستعدة لضمّ صاروخ سارمات وصاروخ أفانجارد الأسرع من الصوت في معاهدة {ستارت} للحد من الأسلحة في حال تم تمديدها".



وأضاف لافروف متوعدًا بعقوبات قاسية ردًا على فرض واشنطن عقوبات على شركات تساهم في بناء أنابيب غاز روسيا، بأن روسيا سترد على عقوبات واشنطن ضد مشاريع نقل الغاز دون أن تلحق الضرر بنفسها.



ووقع الرئيس الأمريكي قانونا الجمعة تضمن تشريعا يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع نورد ستريم 1 الشمالي عبر ألمانيا.