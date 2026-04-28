قرار حاسم بعد واقعة دار السلام.. إيقاف ونقل معلمة والتعليم يفتح تحقيقًا عاجلًا بسوهاج

في تحرك سريع لاحتواء تداعيات واقعة التعدي على تلميذ داخل مدرسة دار السلام الابتدائية بمحافظة سوهاج، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأحداث داخل المؤسسات التعليمية.

ماذا حدث؟

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعديًا على أحد التلاميذ؛ ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي، ودفع الجهات التنفيذية للتحرك الفوري.

وقرر المحافظ إيقاف المعلمة المشكو في حقها عن العمل لمدة شهر كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من التحقيقات، مع إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم؛ لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شملت القرارات استبعاد المعلمة من المدرسة محل الواقعة، ونقلها إلى مدرسة أخرى خارج نطاقها، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وضمان بيئة آمنة للطلاب.

وفي السياق ذاته، كلف محافظ سوهاج لجان المتابعة الميدانية بتكثيف المرور على مدارس إدارة دار السلام التعليمية، للتأكد من الالتزام بالضوابط والقيم التربوية، ومنع أي تجاوزات داخل المدارس.

وأكد "راشد" أن كرامة الطالب تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن أي سلوك يمس سلامة الطلاب، سواء الجسدية أو النفسية، سيُواجه بإجراءات صارمة دون تهاون.

كما ناشدت محافظة سوهاج أولياء الأمور بسرعة الإبلاغ عن أي وقائع مماثلة، من خلال التواصل مع غرفة العمليات أو مديرية التربية والتعليم، لضمان سرعة التدخل وحماية حقوق الطلاب.