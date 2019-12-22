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مرأة

للرجال فقط.. 3 طرق بسيطة للقضاء على تساقط الشعر نهائياً

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:39 م
للرجال فقط .. 3 طرق
للرجال فقط .. 3 طرق للقضاء على تساقط الشعر نهائيا
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رضوى حسام
يعاني العديد من الرجال من مشاكل تساقط الشعر، حتى في سن الشباب، مما يسرع بحدوث الصلع، هناك العديد من الطرق مثل زراعة الشعر لحل تلك المشكلة، لكن لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن طرق طبيعية تساعد في منع تساقط الشعر عند الرجال .

- الاقلاع عن التدخين :-
التدخين يمكن أن يسبب تساقط الشعر، ويتسبب في تلف الشعر، لمنع تساقط الشعر ، قد يكون من الجيد التوقف عن التدخين في أسرع وقت ممكن

- تدليك فروة الرأس :-
لا يقتصر الأمر على الشعور بالتدليك فحسب ، بل يمكن أن يساعد في منع تساقط شعرك أيضًا، فتدليك فروة الرأس يحفز بصيلات الشعر.

- اتباع نظام غذائي متوازن :-
اتباع نظام غذائي متوازن يمنع تساقط الشعر، لذلك تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي ، والحد من تناولك للحلويات.

إليك بعض الأطعمة الجيدة لصحة الشعر :-
• الأطعمة الغنية بالحديد ، بما في ذلك اللحم البقري الطازج والفاصوليا والخضار الورقية الخضراء والحبوب المدعمة بالحديد والبيض
• الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والتونة وبذور الكتان وصفار البيض وبذور القنب والجوز
• الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهن والمأكولات البحرية
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