السعودية.. تأسيس مقر قيادة عسكري لدول الخليج في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، توقيع مشروع اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.





وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الاتفاق تم توقيعه عقب استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالرياض".



