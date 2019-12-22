AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية.. تأسيس مقر قيادة عسكري لدول الخليج في الرياض

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، توقيع مشروع اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الاتفاق تم توقيعه عقب استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالرياض".

جدير بالذكر أن الرياض استضافت، يوم 10 ديسمبر الماضي، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس التعاون يعلن موعد انطلاق القمة الخليجية المقبلة

أمير الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الأربعين

الملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

الملك سلمان يدعو سلطان عُمان لحضور القمة الخليجية.. تفاصيل

قبيل أيام من انعقاد القمة.. سلمان يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

من قلب الحدث.. صدى البلد ينقل فعاليات القمة الخليجية الـ 40 بالرياض

ترشيحاتنا

بعد موافقة البرلمان| السيرة الذاتية للمستشار عمر مروان وزير العدل الجديد

عمرو وردة يثير الجدل بـ احتفال غريب في الدوري اليوناني .. شاهد

إيهاب جلال يحسم موقفه من تدريب بيراميدز

شاهد.. والد محمود البنا: حسبي الله ونعم الوكيل.. ابني يموت والقتلة يعيشوا

رئيس الوزراء بثلاث مهام.. ننشر القائمة الكاملة لحكومة مصطفى مدبولي بعد التعديل الوزاري

بعد تجديد الثقة فيه.. وزير الأوقاف يشكر الرئيس ويتعهد على نفسه بـ 5 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة