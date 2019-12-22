فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، ان غسالات احد الماركات الشهيرة حول العالم تسببت في حاول 3000 حريقًا خلال العقد الماضي.



تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يخبر فيه خبراء الأجهزة المعيبة نصف مليون شخص يستخدمون ماركة هذا الغسالات بفصل غسالاتهم خلال عيد الميلاد بسبب مخاطر الحريق وصفها النائب العمالي آندي سلاوتر بأن هذه الغسالات "أكبر فضيحة لسلامة المنتجات في العصر الحديث".



وقالت الشركة ومقرها الولايات المتحدة ، إنها غير قادرة على إصلاح الغسالات حتى يناير المقبل.



وكانت قدمت شركة الأدوات الكهربائية الشهيرة ، التي حققت أرباحًا بلغت 140 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي ، اعتذارًا عن الفضيحة واستدعت 519000 من غسالات Indesit و Hotpoint نظرًا لأن نظام قفل الأبواب الذي يولد حرارته عبر التيار الكهربي يؤدي إلى انفجار الغسالة.



جاء ذلك بعد أشهر فقط من استرجاع الشركة 500 ألف آلة يحتمل أن تكون خطرة في استخدامها بسبب عيوب تصنيعها.





