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صلاح حسب الله: وزارة الاستثمار واجهت مشاكل تتعلق بالتنسيق مع وزارات أخرى.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:49 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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إبراهيم القادري
قال صلاح حسب الله المتحدث بأسم مجلس النواب ، إن الاستثمار مسألة حسابية بحتة ، كما ان قياس نجاح الاستثمار يقاس بناء على العملة الصعبة وعلى توفير فرص العمل ، كما أنني وجدت أرقام على الورق في وزارة الاستثمار ولم اجدها في أرض الواقع وجميعها تصريحات صحفية من جانب الوزارة السابقة ولم يكن هناك عمل ملموس .

وأضاف " حسب الل ه" خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر "، أن وزارة الاستثمار ربما وا جهتها بعض مشاكل التنسيق مع الوزارات الأخرى وهذا يجعلنا ننظر إلى مسألة تولي رئيس الحكومة المصرية ملف الاستثمار وهذا يمنع أي تضارب او تداخل يعوق مسألة الاستقرار .

وأوضح " حسب الله" أن المستثمر الاجنبي يتقدم بطلب للاستثمار في قطاع الزراعة على سبيل المثال سيتم تقديمه إلى المسؤول عن الملف وهو رئيس الوزراء وبعد دراسة معنية من هيئة وزاره الاستثمار يقوم بإصدار القرار .

وتابع" حسب الله" أن الاستثمار المصرى ان لم يقوم علي فرص استثمار حقيقية جاذبة للمستثمر الأجنبي لن نتحرك خطوة للأمام.

واستكمل"حسب الله" ان مايحدث في التحديث للبنية التحتية للدولة المصرية هذا لم يحدث في المنطقة بأكملها ماحدث في مصر خلال 4 سنوات الاخيره يوازي ماحدث في مصر خلال 40 او 50 سنة الماضية.
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