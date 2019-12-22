شاهد | رسائل النيابة العامة في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية وسر عدم إعدام المتهمين

وجهت النيابة العامة في مرافعتها في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات طفل تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية "مقتل محمود البنا"، عدة رسائل هامة من خلال القوانين التي تحكم توقيع العقوبات على غير البالغين.

وكانت قضت محكمة جنايات الطفل بجلسة اليوم بمعاقبة المتهمين محمد أشرف عبد الغني راجح ومصطفى، ومحمد مصطفى الميهي وشهرته "حماصة"، وإسلام عاطف رمضان عواد بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا عن جميع الاتهامات للارتباط.



