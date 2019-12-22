AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد | رسائل النيابة العامة في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية وسر عدم إعدام المتهمين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:21 م
راجح وباقي المتهمين
راجح وباقي المتهمين
Advertisements
محمد عبدالله
وجهت النيابة العامة في مرافعتها في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات طفل تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية "مقتل محمود البنا"، عدة رسائل هامة من خلال القوانين التي تحكم توقيع العقوبات على غير البالغين.

وكانت قضت محكمة جنايات الطفل بجلسة اليوم بمعاقبة المتهمين محمد أشرف عبد الغني راجح ومصطفى، ومحمد مصطفى الميهي وشهرته "حماصة"، وإسلام عاطف رمضان عواد بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا عن جميع الاتهامات للارتباط.

كما قضت بمعاقبة المتهم إسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ، بالسجن لمدة خمس سنوات، عن جميع الاتهامات، ومصادرة السلاح المضبوط.

وللاطلاع على تفاصيل رسائل النيابة يمكنك مشاهدة الفيديو التالي..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة محمد راجح قاتل محمود البنا شهيد الشهامة

السجن ١٥ سنة لـ راجح واثنين آخرين.. و5 سنوات لـ آخر فى قضية شهيد الشهامة

شاهد.. والد محمود البنا: حسبي الله ونعم الوكيل.. ابني يموت والقتلة يعيشوا

شاهد.. لحظة انهيار المتهم راجح بالبكاء بعد الحكم عليه بـ ١٥ سنة فى قضية شهيد الشهامة

لحظة النطق بالحكم على المتهم راجح قاتل شهيد الشهامة.. فيديو

الفيديو الكامل للحكم على قاتل محمود البنا منذ لحظة وصوله للمحكمة حتى انهياره

ترشيحاتنا

وزير الطيران يوضح عمله في الفترة القادمة.. فيديو

قرار عاجل من النائب العام السوداني بشأن جرائم دارفور

جركن بنزين وجثة متفحمة.. أحلام حرقت نجل زوجها أثناء نومه.. والجنايات تحيلها للمفتي

أصيلة ما طلعتش أصيلة | جبروت زوجة وضعت منوما لزوجها وقتلته بمساعدة عشيقها بالقليوبية

بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

آخر تطورات اجتماعات سد النهضة .. استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول الملء والتشغيل حتى يناير المقبل

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور