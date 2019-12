إصابة 51 في حادث تصادم بين 69 سيارة بولاية فرجينيا الأمريكية.. صور وفيديو

أصيب 51 شخصا، بعضهم بإصابات خطيرة، في حادث تصادم بين 69 سيارة على طريق سريع بولاية فرجينيا الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن لحادث وقع على الطريق السريع 64 غربًا في مقاطعة يورك، وأسفر عن إصابات عديدة.

وصرح الرقيب بشرطة الولاية، ميشيل أنايا، بأنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي وفيات، لكن الأمر استغرق ساعات من طواقم الإنقاذ لإخلاء الطريق وإعادة فتح جميع ممرات المرور.

وأضافت أنايا أن السلطات لا تعرف حتى الآن سبب الحادث، لكن الضباب وظروف الطرق الجليدية كانت عوامل مساهمة، لافتة إلى أن 69 مركبة تعرّضت للتصادم خلال الحادث.

ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث وصفت بعض الحالات بالحرجة.

