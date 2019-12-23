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فن

تريند الفن | زفاف حنان ترك.. حجاب فيفي عبده.. عودة شمس البارودي للتمثيل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
حنان ترك
حنان ترك
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

https://www.elbalad.news/4105262
فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب وتتخلى عن المكياج بسبب طبيب أسنان.. فيديو
نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترتدى الحجاب وتكشف عن ذهابها الى طبيب الأسنان.

https://www.elbalad.news/4104946
صورة نادرة لوالد الفنان عادل إمام معه ونجله رامي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للفنان عادل إمام مع والده ونجله رامى إمام وخطفت الصورة الأنظار حيث علق عليها عدد من المتابعين كونها صورة تجمع ثلاثة أجيال مختلفة فضلا عن الشبه الكبير الذي يجمع بين عادل إمام ووالده.

https://www.elbalad.news/4104899
كلام نهائي .. حسن يوسف يكشف كواليس عودة شمس البارودي .. فيديو
كشف الفنان حسن يوسف فى ظهور نادر له خلال تكريمه فى حفل النايل دراما عن كواليس انتشار شائعة عودة شمس البارودى الى التمثيل كل عام.

https://www.elbalad.news/4105040
فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادر لحفل زفاف الفنانة حنان ترك مع زوجها خالد والذى حضره عدد كبير من النجوم الكبار منهم محمد هنيدى ونور الشريف وسمير صبرى.

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