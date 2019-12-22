فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو نادر لحفل زفاف الفنانة حنان ترك مع زوجها خالد والذى حضره عدد كبير من النجوم الكبار منهم محمد هنيدى ونور الشريف وسمير صبرى.



وكشفت حنان ترك عقب حفل الزفاف أنها كاد يتم طلاقها فى حفل الزفاف بسبب تاخر فيفى عبده عن حضور الحفل لتقديم فقرتها وقررت انا وخالد عدم اتمام الزواج.



وقالت حنان ترك : وعندما صعدنا الى الغرفة وتم الاتفاق على عدم اتمام الزواج نظرنا الى بعضنا البعض وقررنا العدول عن القرار وعدنا الى حفل الزفاف بعد ازعاج الحضور مما حدث وبعد فترة قصيرة حضرت فيفى عبده لتقدم فقرتها وبعدها الفنان سمير صبرى.



اعتزلت حنان ترك الفن خلال شهر رمضان 2012 على الهواء مباشرةً في أحد البرامج الحوارية، مؤكدة أن هناك بعض المشاهد لا يمكن أن تؤديها بالحجاب.