صورة نادرة لوالد الفنان عادل إمام معه ونجله رامي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للفنان عادل إمام مع والده ونجله رامى إمام وخطفت الصورة الأنظار حيث علق عليها عدد من المتابعين كونها صورة تجمع ثلاثة أجيال مختلفة فضلا عن الشبه الكبير الذي يجمع بين عادل إمام ووالده.



وكان عادل إمام يتحدث عن والده فى بعض اللقاءات النادرة له مؤكدا أنه يمتلك حسا كوميديا عاليا ولديه روح وعزيمة قوية وهو ما اكتسبته منه.



يذكر أن عادل إمام يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "فالنتينو" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.



ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيرى وحمدى الميرغنى تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.