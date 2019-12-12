جميلة وحلوة.. صورة نادرة لـ شقيقة عادل إمام في حفل خطوبتها على مصطفى متولى

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة نادرة من حفل خطوبة شقيقة الفنان عادل إمام، والتى تزوجت الفنان الراحل مصطفى متولى.



وظهر فى الصورة الفنان عادل إمام وهو جالس بجوار شقيقته يراقب العروسين وهما يرتديان دبلة الخطوبة.



ولاقت الصورة إعجاب المتابعين على "إنستجرام"، حيث جاءت التعليقات جميعها إيجابية تشيد بجمال شقيقة الزعيم عادل إمام.



يذكر أن الفنان عادل إمام يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "فالنتينو"، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.



ويشارك عادل إمام فى بطولة المسلسل كل من؛ دليا البحيرى ودلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.