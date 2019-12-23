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رياضة

تقارير: مانشستر يونايتد يرفض بيع بوجبا في يناير

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
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إسماعيل محمود
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد لن يبيع نجمه الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعاد بوجبا أمس للمشاركة أخيرًا مع مانشستر يونايتد أمام نادي واتفورد أمس الأحد ، وذلك بعد غياب استمر 3 أشهر لإصابته على مستوى الكاحل.

وذكرت صحيفة ميرور أن بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا ضمن خطط النرويجي أولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر، وأنه لن يستغنى عنه لصالح أي من الفرق في يناير القادم على أقل تقدير.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت بوجبا بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في يناير ، أو العودة لناديه القديم، يوفينتوس الإيطالي.
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