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أخبار العالم

انقطاع الكهرباء في مطار الكويت الدولي.. لهذا السبب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:47 ص
انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في مطار الكويت الدولي
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن انقطاع التيار الكهربي عن مطار الكويت الدولي وعدد من المناطق جراء حريق بمحطة تحويل رئيسية؛ حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية.

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة الكويتية، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، إنه تم إعادة التيار الكهربائي لكل من مطار الكويت الدولي والرحاب وإشبيلية والعارضية الجنوبية، وأنه جار تباعا إعادته لبقية المناطق.

واندلع الحريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية AW، ما أدى لانقطاع التيار عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة.

وتم على الفور نشر فرق الطوارئ للعمل على إعادة التيار بأسرع وقت ممكن.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.
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