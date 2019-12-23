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رياضة

مران الزمالك اليوم.. جنش يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:48 م
منتصر الرفاعي - ملك موسي
خاض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.

وظهر جنش في تدريبات الكرة منذ شهر يونيو الماضي بعد تعرضه للإصابة في تدريبات المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية وخضوعه لعملية وتر أكيلس في ألمانيا ثم الخضوع لفترة تأهيل تحت إشراف الجهاز الطبى بالزمالك.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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