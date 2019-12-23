AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خطة البرلمان توصي بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الأعمال

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.

وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة فى ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.

وقال سالم: "مُشكلة قطاع الأعمال إن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية"، واتفق معه النائب محمد الجبالى، عضو اللجنة، قائلا: "النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة"، مطالبا بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة، لمناقشتهم فى حجم الخسائر وأسبابها.

وفى السياق ذاته قال النائب محمد الشهاوى: "أنا مُصاب بالإحباط، نفس المشاكل ونفس الإخفاق كل عام، والإيرادات تقل والخسائر والمكافآت تزيد، شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية".
Advertisements

ترشيحاتنا

تريند الفن | زفاف حنان ترك.. حجاب فيفي عبده.. عودة شمس البارودي للتمثيل

محمد يوسف: بإمكان الزمالك العودة للمنافسة على لقب الدوري

أنتِ واحدة بـ وشين.. ميريام فارس تسب إليسا.. فيديو

ظهور نادر| زوجة محمد حماقي نهلة الحاجري مطلوبة على جوجل لليوم الثاني على التوالي

سمية الخشاب تتألق بالقفطان المغربي.. ومتابعون: لايق عليكي حلو كتير

فيديوجراف| ودع الأرق وتناول المنوم الطبيعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمارين للوجه توديك العباسية.. إزالة التجاعيد بطريقة تثير السخرية على فيس بوك " شاهد "

أنيقة وبسيطة .. شاهد أبرز إطلالات زوجة محمد حماقي

بفستان أنيق .. والدة ملك قورة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة