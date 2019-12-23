روتاري مصر يوزع 1500 بطانية بـ الفيوم

دعمًا للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع توجهات الدولة ومساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، أطلقت روتاري مصر قافلة كبيرة لتوزيع عدد كبير من البطاطين والكشف وعلاج المواطنين في محافظة الفيوم، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، وبتنظيم لجنة خدمة المجتمع برئاسة علا النوري.



لزيارة قرية الريان في محافظة الفيوم، وخلالها تم توزيع 1500 بطانية على المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، كما أجرت القافلة الطبية التي نظمها الروتاري بالتعاون مع أطباء مستشفى المغربي الكشف على 300 مريض وأصدرت قرارًا بتحويل 35 حالة منهم لعمل جراحة مياة بيضاء.



وخلال زيارتهم للقرية، تفقد الدكتور شريف والي مع أعضاء لجنة خدمة المجتمع عدد من المنازل المزمع إعادة بنائها وتطويرها وتوصيل مياه شرب لها، جاء ذلك وسط حفاوة وإمتنان وسعادة الأهالي بزيارة وفد روتاري مصر ولجنة خدمة المجتمع بالروتاري تقديرًا لدورهم وللخدمات التي يقدمها الروتاري لتحسين جودة الحياة للمواطنين في القرية.



وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، إن زيارتنا لقرية الريان بالفيوم تأتي استكمالًا للأنشطة التي ينفذها روتاري مصر لخدمة المجتمع على مدار 90 عامًا من العمل في الشارع ولصالح المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، نحن نعمل على تحقيق التكافل بغرض الوصول لحياة كريمة للمواطنين لا سيما من الفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي يتوافق وتوجهات الدولة المصرية وبخاصة في المبادرة العظيمة التي أطلقها الرئيس "حياة كريمة" وهنا يجب علينا ونحن جزء من المجتمع المدني المصري المساهمة في دعم توجهات الدولة وتحقيق أهداف خاصة وأننا نتحدث عن احتياجات أساسية للمواطنين، تتضمن إعادة تأهيل المنازل وعمل وصلات للمياه والمساهمة في التوعية والتعليم لمكافحة الأمية وغيرها من المشروعات الموجهة لصالح المواطنين.



وتابع "والي" في تصريح صحفي، الأنشطة والأعمال والقوافل التي ينظمها روتاري مصر تجوب كافة المدن والقرى والمحافظات المصرية على مدار العام، وتتنوع في خدماتها بحسب الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، مؤكدًا أن اللجان في روتاري مصر تعمل وفق ما تملك من إمكانات من أجل تحديد المناطق والفئات الأولى بالرعاية ومن ثم تحديد الخدمات التي تتضمنها القافلة سواء مواد غذائية أو طبية وعلاجية أو ثقافية وتعليمية أو إنشاءات مثل تعريش المنازل وعمل وصلات المياه وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنين.



ووجه "محافظ روتاري مصر" الشكر لكافة أعضاء الروتاري ورؤساء اللجان ورؤساء وأعضاء الأندية في مختلف المحافظات المصرية، تقديرًا لدورهم الداعم لجهود المنطقة الروتارية في خدمة المجتمع.