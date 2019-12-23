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أخبار العالم

العدل السعودية: لا زواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما | ونحذر المأذونين المخالفين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة العدل السعودية بيانا شددت فيه على مأذوني الزواج عدم إبرام عقود زواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"،حذرت العدل السعودية من أنها ستحاسب مأذوني الزواج المخالفين.

ودعا البيان المأذونين إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عامًا، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين.

وأشار بيان الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على:"أن يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرًا كان أو أنثى، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عامًا".
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