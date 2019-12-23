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محافظات

محافظ قنا يستعرض خطط وإمكانات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:58 م
اللواء أشرف الداودى-
اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا
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أ ش أ
استعرض محافظ قنا أشرف الداودى، خطة الأجهزة التنفيذية وإمكانياتها المتاحة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن مشروع التدريب العملي المشترك (صقر ٥٧) الذي يتم تنفيذه اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 3 أيام بالتعاون بين المحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري وتحت إشراف هيئة عمليات القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا بحضور اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد محمد عبد المالك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والعميد إيهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد ومسئولي الحماية المدنية والمرور والحراسات المشددة وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وجميع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومسئول إدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومسئولي إدارات الأزمات بالمحافظات المجاورة (الأقصر، سوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد).

واستمع محافظ قنا إلى عرض تفصيلي لخطط وإمكانيات الإدارة العامة للازمات والكوارث بالمحافظة والوحدات المحلية للمدن والمديريات الخدمية والحماية المدنية والمرور وإمكانيات ودور كل منها في التعامل مع الأزمات والكوارث حال حدوثها، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التنسيق مع إدارات الأزمات بالمحافظات المجاورة للاستعانة ببعض إمكانيات تلك المحافظات للتغلب على الأزمة إذا تطلب الأمر.

وأكد الداودى أهمية التدريب العملي لمجابهة الأزمات الطارئة والكوارث للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمة وقدرتها على حسن التعامل معها وإدارتها بشكل سليم ولمعالجة أوجه القصور، لافتا إلى أن التدريب يهدف إلى صقل وتنمية قدرات ومهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها لمجابهة الأزمات والكوارث ومن ثم حماية المواطنين وتقليل الخسائر قدر الإمكان.

وعقب الاجتماع، توجه محافظ قنا ومدير الأمن ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وقيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية إلى موقع اصطفاف مُعدات وسيارات المحافظة والتي بلغت حوالي 216 معدة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها؛ حيث تم إجراء اختبار لعدد من المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي أزمات أو كوارث محتملة، معبرين عن بالغ سعادتهم بعرض المعدات وحالتها العملية وتنوعها ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة متوجهين بالشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف.
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