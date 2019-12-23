بتنهج بسرعة .. جرب تمرين يحسن التنفس من أول يوم

يعد التنفس من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها جسم الإنسان فهو المسئول عن إدخال الأكسجين اللازم معظم العمليات التي يقوم بها جسم الانسان داخليا وفى مقدمتها التفكير والنمو وفى نفس الوقت يخرج ثاني أكسيد الكربون من الجسم.



ويسبب عدم التنفس بشكل صحيح الكثير من المتاعب مثل النهجان من أقل مجهود كصعود السلم أو الجري أو المشي ، والاختناق أثناء النوم ، وعدم القدرة على التركيز.



وعرض موقع "boldsky" خطوات عمل تمرين يساعد على تحسين عملية التنفس ورفع كفاءتها.



- الاستلقاء ووضع اليدين على البطن.

- تنفس بعمق عبر البطن ودع الرئتين تمتلئ بالهواء.

- اكتم النفس لبضع ثوان وتنفس ببطء من خلال الفم

- كرر هذا التمرين لمدة 5 إلى 10 دقائق في اليوم.



