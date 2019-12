صحي جدا | فاكهة شتوية رخيصة الثمن مفيدة للدماغ .. تعرف عليها

يوجد الكثير من الفاكهة في فصل الشتاء، لكن يعد البرتقال من أشهرها وأرخصها في الثمن، يعد البرتقال من الفاكهة المفيدة جدا لصحة الجسم.



حيث يمكن الحصول على جميع فيتامين C التي تحتاجها في يوم واحد عن طريق تناول واحدة متوسطة البرتقال ، كما أكد موقع " health line "، أن القيام بتناول البرتقال مهم لصحة الدماغ ، لأن فيتامين C عامل رئيسي في منع التدهور العقلي.



تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بفيتامين C يمكن أن يحمي من التدهور العقلي المرتبط بالعمر ومرض الزهايمر، كما انه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضر خلايا الدماغ، بالإضافة إلى ذلك ، يدعم فيتامين C صحة الدماغ مع تقدم العمر.



ويمكنك أيضا الحصول على كميات ممتازة من فيتامين C من الفلفل الحلو ، الجوافة ، الكيوي ، الطماطم والفراولة .