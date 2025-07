اليوم.. انطلاق عرض فيلم SALVABLE بدور العرض المصرية

ينطلق فيلم الجريمة والأكشن SALVABLE من إخراج بجورن فرانكلين وجوني مارشيتا في دور العرض في جميع أنحاء مصر اليوم الأربعاء، بقصة مؤثرة عن الفرص الثانية والعائلة والكفاح لتغيير حياتك.



تدور أحداث القصة حول سال، بطل الملاكمة السابق المعروف سابقًا باسم "الثور". يعيش سال الآن في ظلال ماضيه، ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته المراهقة وتجنب الوقوع في المتاعب.

عندما يظهر صديقه القديم فينس بعرض للانضمام إلى عالم الملاكمة غير القانوني الخطير، يواجه سال خيارًا صعبًا: المخاطرة بكل شيء من أجل حياة أفضل، أو فقدان الشخص الوحيد الذي لا يزال يؤمن به.



يؤدي توبي كيبيل (For All Mankind, Servant, Bloodshot) دور سال، مقدمًا أداءً قويًا ومؤثرًا، ويؤدي شيا لابوف ( Transformers, Honey Boy, Peanut Butter Falcon) دور فينس، الصديق الذي يعيد إحياء الماضي من جديد، ويظهر جيمس كوزمو (Game of Thrones, Outlaw King, Troy) ) في دور مدرب سال القديم، بينما يُقدم بطل الملاكمة الحقيقي كارل فروش أول ظهور تمثيلي له كزعيم قتال قوي في منظمة سرية.



يمزج فيلم SALVABLE بين الجريمة والحركة والدراما المؤثرة.