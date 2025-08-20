قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طقس الأربعاء .. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تؤثر على هذه المحافظات

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 25
وادي النطرون 36 25
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 25
دمياط 31 25
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 36 25
السويس 36 25
العريش 33 24
رفح 33 24
رأس سدر 37 26
نخل 36 17
كاترين 32 15
الطور 34 27
طابا 35 28
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 31 23
السلوم 31 22
سيوة 37 23
رأس غارب 38 27
الغردقة 40 30
سفاجا 40 30
مرسى علم 39 30
شلاتين 39 30
حلايب 37 31
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 38 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 25
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 26
قنا 42 30
الأقصر 42 28
أسوان 43 29
الوادي الجديد 43 29
أبوسمبل 43 29

