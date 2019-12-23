سيد عبدالحفيظ: أغلقنا ملف الدوري وتركيزنا في مواجهة بلاتنيوم

أبدي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.





وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الحمدلله فوز مهم والمباراة مهمة، والاتحاد قدم مباراة رائعة وخاض مباريات كبيرة في الدوري أمام المقاصة والمصري".





وأضاف: "مقتنع جدا أن كل مباراة تكون أصعب من السابقه ونتعامل مع المباراة بأحداثها ونحترم الخصم جدا جدا، وعندنا مباراة مهمة جدا أمام بلاتينيوم في دوري ابطال إفريقيا".



